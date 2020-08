న్యూఢిల్లీ: ‌భార‌త్ చేతిలో ఎన్ని ఎదురు దెబ్బ‌లు తిన్నా పాకిస్థాన్ బుద్ధి మార‌డంలేదు. త‌న‌వైపు నుంచి భార‌త్‌లోకి ఉగ్ర‌వాదుల చొర‌బాట్ల‌ను ప్రోత్స‌హిస్తూనే ఉన్న‌ది. తాజాగా శ‌నివారం తెల్ల‌వారుజామున పంజాబ్‌లోని భార‌త్‌-పాకిస్థాన్ స‌రిహ‌ద్దు గుండా ఐదుగురు ఉగ్ర‌వాదులు మ‌న దేశంలోకి ప్ర‌వేశించారు. అయితే భార‌త సేన‌లు ఆ చొర‌బాటుదారుల‌ను స‌రిహ‌ద్దుల్లోనే ప‌సిగ‌ట్టి హ‌త‌మార్చాయి.



శ‌నివారం తెల్ల‌వారుజామున 4:45 గంట‌ల‌కు పంజాబ్‌లోని తార్న్ తార‌న్ జిల్లా ఖెమ్‌క‌ర‌న్ బార్డ‌ర్ ఏరియాలో గ‌స్తీ నిర్వ‌హిస్తున్న స‌రిహ‌ద్దు భ‌ద్ర‌తా ద‌ళాల‌కు (బీఎస్ఎఫ్‌) ఐదుగురు చొర‌బాటుదారులు తార‌స‌ప‌డ్డారు. దీంతో ఆ ఐదుగురు ఉగ్ర‌వాదుల‌ను లొంగిపోవాలంటూ భ‌ద్ర‌తాబ‌ల‌గాలు హెచ్చ‌రించాయి. అయితే భ‌ద్ర‌తాబ‌ల‌గాల ఆదేశాల‌ను ప‌ట్టించుకోకుండా ఉగ్ర‌వాదులు కాల్పుల‌కు తెగ‌బ‌డ్డారు. దీంతో బీఎస్ఎఫ్ జ‌వాన్లు కూడా ఎదురు కాల్పులు జ‌రిపారు. ఈ కాల్పుల్లో ఐదుగురు చొర‌బాటుదారులు అక్క‌డిక‌క్క‌డే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ‌

22 Aug 2020#BSF#Punjab



Alert troops of 103 Bn #BSF noticed suspicious movement of intruders violating IB. Upon being challenged to stop, intruders fired upon #BSF troops who retaliated in self defence. Resultantly, 05 intruders were shot. Intensive search ops is underway. pic.twitter.com/qwN5UoWC1A