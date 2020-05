ఏపీలో కొత్తగా 48 కరోనా పాజిటివ్‌ కేసులు నమోదు

అమరావతి : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కరోనా వైరస్‌ విజృంభణ కొనసాగుతూనే ఉంది. ఏపీలో గడిచిన 24 గంటల్లో కొత్తగా 48 పాజిటివ్‌ కేసులు నమోదైనట్లు ఆ రాష్ట్ర వైద్యాధికారులు వెల్లడించారు. దీంతో ఏపీలో పాజిటివ్‌ కేసుల సంఖ్య 2137కు చేరింది. గత 24 గంటల్లో అనంతపూర్‌లో 3, చిత్తూరులో 11, తూర్పుగోదావరిలో 4, గుంటూరులో 12, కృష్ణాలో 3, కర్నూల్‌లో 7 కేసులు నమోదు కాగా, 8 మంది వలస కార్మికులకు కరోనా పాజిటివ్‌ నిర్ధారణ అయింది. ఇప్పటి వరకు ఏపీలో కరోనాతో 47 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ వైరస్‌ నుంచి 1142 మంది కోలుకుని డిశ్చార్జి అయ్యారు.



48 new #COVID19 positive cases reported in Andhra Pradesh in the last 24 hours; the total number of positive cases in the state is now 2137 including 948 active cases, 1142 cured/discharged and 47 deceased: Andhra Pradesh Health Department pic.twitter.com/WRLvCYpoje