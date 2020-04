24 గంటల్లో 47 మంది మృతి.. 1336 పాజిటివ్‌ కేసులు

న్యూఢిల్లీ : ఇండియాలో కరోనా వైరస్‌ విజృంభణ కొనసాగుతూనే ఉంది. రోజురోజుకు కరోనా మృతుల సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంది. గడిచిన 24 గంటల్లో కరోనాతో 47 మంది మృతి చెందినట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ మంగళవారం ఉదయం వెల్లడించింది. కొత్తగా 1336 పాజిటివ్‌ కేసులు నమోదైనట్లు తెలిపింది. మొత్తంగా దేశంలో కరోనా పాజిటివ్‌ కేసుల సంఖ్య 18,601కి చేరింది. ఇప్పటి వరకు దేశంలో కరోనాతో 590 మంది మరణించారు. 3,252 మంది కోలుకున్నారు.



మహారాష్ట్రలో అత్యధికంగా 4,666 పాజిటివ్‌ కేసులు నమోదు కాగా, 232 మంది మృతి చెందారు. 2081 పాజిటివ్‌ కేసులతో ఢిల్లీ రెండో స్థానంలో నిలిచింది. గుజరాత్‌లో 1,939, రాజస్థాన్‌లో 1,576, తమిళనాడులో 1,520, మధ్యప్రదేశ్‌లో 1,485, ఉత్తరప్రదేశ్‌లో 1,184, తెలంగాణలో 872, ఏపీలో 722, కర్ణాటకలో 408, కేరళలో 407 కేసులు నమోదు అయ్యాయి. ఢిల్లీలో 47, గుజరాత్‌లో 71 మంది కరోనాతో ప్రాణాలు విడిచారు.

47 deaths and 1336 new cases reported in last 24 hours. India's total number of #Coronavirus positive cases rises to 18,601 (including 14759 active cases, 3252 cured/discharged/migrated and 590 deaths): Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/ZYumpbPvna