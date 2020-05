ఏపీలో కొత్తగా 45 కరోనా పాజిటివ్‌ కేసులు నమోదు

అమరావతి : ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రంలో గడిచిన 24 గంటల్లో కొత్తగా 45 కరోనా పాజిటివ్‌ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఓ వ్యక్తి మరణించాడు. 41 మంది వ్యాధి నుంచి కోలుకుని ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్‌ అయ్యారు. కొత్తగా నమోదైన కేసులతో కలిసి ఏపీలో కరోనా కేసుల సంఖ్య 2,452కు చేరుకుంది. వీటిలో యాక్టివ్‌ కేసుల సంఖ్య 718గా ఉంది. కోవిడ్‌-19 కారణంగా ఏపీలో ఇప్పటివరకు 54 మంది చనిపోయారు.



45 more #COVID19 cases reported in Andhra Pradesh in the last 24 hours. Total number of cases in the state is now at 2452, including 718 active cases & 54 deaths: State's COVID19 Control Room pic.twitter.com/BKd0znzSuF