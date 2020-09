చండీఘ‌ర్ : ప‌ంజాబ్‌లో క‌రోనా వైర‌స్ విజృంభ‌ణ కొన‌సాగుతూనే ఉంది. ఆ రాష్ర్టంలో మ‌రో న‌లుగురు ఎమ్మెల్యేల‌కు క‌రోనా పాజిటివ్ నిర్ధార‌ణ అయిన‌ట్లు సీఎం అమ‌రీంద‌ర్ సింగ్ ట్వీట్ చేశారు. క‌రోనా సోకిన ఎమ్మెల్యేలు త్వ‌ర‌గా కోలుకోవాల‌ని ఆయ‌న ప్రార్థించారు. క‌రోనా పాజిటివ్ నిర్ధార‌ణ అయిన వారు చికిత్స తీసుకోవాలి. పూర్తిగా జాగ్ర‌త్త‌లు తీసుకుంటూ, క‌రోనాను నిర్మూలించాల్సిన బాధ్య‌త మ‌నంద‌రిపై ఉంద‌ని సీఎం పేర్కొన్నారు.



పంజాబ్‌లో క‌రోనా సోకిన ఎమ్మెల్యేల సంఖ్య 33కు చేరింది. ఆ రాష్ర్టంలో మొత్తం ఎమ్మెల్యేల సంఖ్య 117. తాజాగా క‌రోనా సోకిన న‌లుగురు ఎమ్మెల్యేలు ర‌ణ‌దీప్ న‌భా(కాంగ్రెస్‌), అంగ‌ద్ సింగ్‌(కాంగ్రెస్‌), అమ‌న్ ఆరోరా(ఆప్), ప‌ర్మీంద‌ర్ దింద్షా(శిరోమ‌ణి అకాలీద‌ళ్‌) ఉన్నారు. ఎమ్మెల్యేల‌తో పాటు ఐదుగురు మంత్రుల‌కు కూడా క‌రోనా సోకింది.

4 of our MLAs, Randeep Nabha, Angad Singh, Aman Arora & Parminder Dhindsa have tested #Covid19 positive. Wish them all a speedy recovery.

Fight against Covid is real & the onus is on all of us to observe full precautions, to test, & if found positive, to start treatment quickly.