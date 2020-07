చెన్నై : త‌మిళ‌నాడులో క‌రోనా వైర‌స్ క‌రాళ నృత్యం చేస్తోంది. కరోనా విజృంభ‌ణతో ఆ రాష్ర్ట ప్ర‌జ‌లు అత‌లాకుత‌లం అవుతున్నారు. దేశంలోనే రెండో స్థానంలో నిలిచిన త‌మిళ‌నాడులో.. రోజురోజుకు పాజిటివ్ కేసులు పెరిగిపోతూనే ఉన్నాయి. మ‌ర‌ణాలు కూడా అదే స్థాయిలో ఉన్నాయి.



సోమ‌వారం ఒక్క‌రోజే త‌మిళ‌నాడులో కొత్త‌గా 4,328 పాజిటివ్ కేసులు న‌మోదు కాగా, 66 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. క‌రోనా నుంచి కోలుకున్న 3,035 మంది ఇవాళ డిశ్చార్జి అయ్యారు. త‌మిళ‌నాడులో మొత్తం పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య 1,42,798కి చేరింది. ఇందులో యాక్టివ్ కేసులు 48,196 కాగా, ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు డిశ్చార్జి అయిన వారి సంఖ్య 92,567. మ‌ర‌ణాల సంఖ్య 2,032కు చేరిన‌ట్లు త‌మిళ‌నాడు ఆరోగ్య శాఖ ప్ర‌క‌టించింది.

4,328 #COVID19 cases, 3,035 discharged & 66 deaths reported in Tamil Nadu today. Total number of cases in the state is now at 1,42,798, including 92,567 discharged, 48,196 active cases & 2,032 deaths: State Health Department pic.twitter.com/8WpqUX0WhU