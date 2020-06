ముంబై : మ‌హారాష్ర్ట‌లో క‌రోనా వైర‌స్ విల‌య‌తాండ‌వం చేస్తోంది. సోమ‌వారం ఒక్క‌రోజే కొత్త‌గా 3,721 పాజిటివ్ కేసులు న‌మోదు కాగా, 62 మంది మృతి చెందారు. 1962 మంది ఈ వైర‌స్ నుంచి కోలుకుని డిశ్చార్జి అయ్యారు. మ‌హారాష్ర్ట వ్యాప్తంగా ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు 1,35,796 పాజిటివ్ కేసులు న‌మోదు అయ్యాయి. మ‌ర‌ణాల సంఖ్య 6,283కు చేరిన‌ట్లు ఆ రాష్ర్ట వైద్యారోగ్య శాఖ వెల్ల‌డించింది.



ముంబైలో అత్య‌ధికంగా 67,586(మృతులు 3737), థానేలో 25,390(మృతులు 732). పుణెలో 16,474(మృతులు 612), పాల్గ‌ర్ లో 3,621(మృతులు 93), ఔరంగాబాద్ లో 3,564(మృతులు 178) పాజిటివ్ కేసులు న‌మోదు అయ్యాయి.

3721 new cases, 62 deaths and 1962 discharged cases have been reported in Maharashtra today. Number of total cases rise to 135796 including 67706 recovered cases, 6283 deaths and 61793 active cases: State Health Department pic.twitter.com/7CWKwVnG2y