చెన్నై : త‌మిళ‌నాడులో క‌రోనా వైర‌స్ విజృంభ‌ణ కొన‌సాగుతూనే ఉంది. ఆ రాష్ర్టంలో రోజురోజుకు క‌రోనా పాజిటివ్ కేసులు అధికంగా న‌మోదు అవుతున్నాయి. బుధ‌వారం ఒక్క‌రోజే కొత్త‌గా 2,865 పాజిటివ్ కేసులు న‌మోదు కాగా, 33 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. త‌మిళ‌నాడులో ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య 67,468కు చేరుకోగా, మృతుల సంఖ్య 866కు చేరింది.



చెన్నైలో అత్య‌ధికంగా 44,205, చెంగ‌ల్ ప‌ట్టులో 4,030, తిరువ‌ల్లూరులో 2,826, తిరువ‌న్న‌మలైలో 1,313, కంచీపురంలో 1,286 పాజిటివ్ కేసులు న‌మోదు అయ్యాయి.

