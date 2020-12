26 రాష్ట్రాల్లో 10 వేలలోపే యాక్టివ్ కేసులు

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో క‌రోనా ప్ర‌భావం మ‌రింత త‌గ్గుతున్న‌ది. రోజురోజుకు క‌రోనా బారి నుంచి కోలుకునే వారి సంఖ్య పెరుగుతూ, కొత్త‌గా న‌మోద‌య్యే పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య త‌గ్గుతూ వ‌స్తున్న‌ది. దీంతో దేశంలో మొత్తం యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య త‌గ్గిపోతున్న‌ది. ఈ ఉద‌యానికి దేశంలో యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య 2,89,240గా ఉన్న‌ది. అంటే దేశంలో ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు న‌మోదైన మొత్తం పాజిటివ్ కేసుల‌లో యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య 2.86 శాతంగా ఉన్న‌ది.



ఈ యాక్టివ్ కేసులు కూడా కేవ‌లం మ‌హారాష్ట్ర‌, ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్‌, మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌, గుజ‌రాత్‌ల‌లోనే 10 వేల‌కుపైగా ఉన్నాయి. అవి మిన‌హా మిగిలిన 26 రాష్ట్రాలు/‌కేంద్ర‌పాలిత ప్రాంతాల్లో యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య 10 వేల‌కు త‌క్కువ‌గానే ఉన్న‌ది. కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య‌, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ ఈ వివ‌రాల‌ను వెల్ల‌డించింది.

Active COVID-19 caseload of India stands at 2,89,240. The share of active cases in the total positive cases has further shrunk to 2.86%. 26 states/UTs have less than 10,000 active cases: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/YuvE7cMDNv