రాజస్థాన్‌ : కరోనా వైరస్‌ వ్యాప్తి కారణంగా ఇరాన్‌ నుంచి 234 మంది భారతీయులను కేంద్ర ప్రభుత్వం భారత్‌కు తీసుకువచ్చింది. వీరిలో 131 మంది విద్యార్థులు ఉండగా 103 మంది యాత్రికులు ఉన్నారు. ఎయిర్‌ ఇండియాకు చెందిన రెండు విమానాలు ఈ ఉదయం ప్రయాణికులతో జైసల్మేర్‌కు చేరుకున్నాయి. ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా వైద్య పరీక్ష నిమిత్తం వీరందరినీ జైసల్మేర్‌లోని ఆర్మీ వెల్‌నెస్‌ సెంటర్‌కు తరలించినట్లు ఢిఫెన్స్‌ ప్రతినిధి కల్‌నల్‌ సోంబిట్‌ ఘోష్‌ తెలిపారు.



#CoronaVirus: 234 persons landed in Jaisalmer by two Air India flights today



Defence spokesperson Col Sombit Ghosh says Wellness Centre at Jaisalmer is an initiative of Indian Army (@adgpi) to support nation's fight against #COVIDー19 pic.twitter.com/bH0jW5Mgyw