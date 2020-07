ముంబై : మ‌హారాష్ర్ట‌లో క‌రోనా విల‌య‌తాండ‌వం చేస్తోంది. ఆ రాష్ర్ట పోలీసుల‌కు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది క‌రోనా. గ‌డిచిన 48 గంట‌ల్లో 222 మంది పోలీసుల‌కు క‌రోనా పాజిటివ్ నిర్ధార‌ణ అయింది. ముగ్గురు పోలీసులు క‌రోనాతో ప్రాణాలు విడిచారు. మ‌హారాష్ర్ట వ్యాప్తంగా 5,935 మంది పోలీసుల‌కు క‌రోనా సోకింది. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు 74 మంది పోలీసులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.



మ‌హారాష్ర్ట‌లో ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు 2,30,599 క‌రోనా పాజిటివ్ కేసులు న‌మోదు కాగా, 9,667 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మొత్తం పాజిటివ్ కేసుల్లో 93,654 కేసులు యాక్టివ్ గా ఉన్నాయి. క‌రోనా నుంచి 1,27,259మంది కోలుకుని డిశ్చార్జి అయ్యారు.

222 new #COVID19 positive cases and 3 deaths reported in the state Police force in the last 48 hours. The total number of positive cases in the Force now stands at 5,935 including 74 deaths and 4,715 recovered: Maharashtra Police