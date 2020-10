బెంగళూరు: గ్లాసులోని నీరు ఒలకనంత స్మూత్‌గా రైలు ప్రయాణం చేయవచ్చని కేంద్ర రైల్వే మంత్రి పియూష్ గోయల్ తెలిపారు. కర్ణాటకలోని బెంగళూరు-మైసూరు మధ్య స్పీడ్‌ రైలు పరీక్షకు సంబంధించిన ఒక వీడియోను ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. ఒక కోచ్‌లోని టేబుల్‌పై ఉంచిన గాజు గ్లాసులోని నీరు కొంచమైనా ఒలకలేదని తెలిపారు. ఈ మార్గంలో ఇటీవల రైలు పట్టాల నిర్వాహణ చేపట్టడం వల్ల ఎలాంటి కుదుపులు లేని ప్రయాణాన్ని ఆస్వాదించవచ్చని అందులో పేర్కొన్నారు.

The results of intensive track ????️ maintenance carried out between Bengaluru & Mysuru in Karanataka are there for everyone to see.



The journey has become so smooth that not even a single drop of water ???? spilled out of the glass while the train was traveling at high speed. pic.twitter.com/r7aFp55gSA