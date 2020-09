ఉల్లి ఎగుమతులపై నిషేధంతో పాక్, ఇతర దేశాలకు లబ్ధి: శరద్ పవార్

ముంబై: ఉల్లిపాయల ఎగుమతిపై నిషేధంతో పాకిస్థాన్, ఇతర దేశాలు లబ్ధి పొందుతాయని ఎన్సీపీ అధ్యక్షుడు శరద్ పవార్ అన్నారు. ఈ నిషేధం గల్ఫ్ దేశాలు, శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్ ఉల్లి మార్కెట్లలో భారతదేశ ఎగుమతి వాటాను దెబ్బతీస్తుందని పవార్ తెలిపారు. పాకిస్థాన్ వంటి ఇతర దేశాలు భారతదేశ ఉల్లి ఎగుమతుల స్థానాన్ని భర్తీ చేసుకుని లబ్ధి పొందుతాయని తెలిపారు. ఉల్లి ఎగుమతుల్లో అంతర్జాతీయంగా భారత ప్రతిష్టకు నష్టం కలుగుతుందని అన్నారు. మరోవైపు దేశంలోని ఉల్లి రైతులు దీనిపై ఆందోళన చెందుతున్నారని చెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉల్లి ఎగుమతుల నిషేధంపై పునరాలోచించాలని కేంద్ర వాణిజ్య మంత్రి పియూష్ గోయల్‌ను కోరారు. శరద్ పవార్ ఈ మేరకు మంగళవారం ట్వీట్లు చేశారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, పీయూష్ గోయల్‌కు ట్యాగ్ చేశారు.

I also emphasized on the fact that Pakistan and other onion exporters will benefit immensely from this situation. In view of all this, I urged Piyush Goyal ji to reconsider the ban on onion exports.@PMOIndia@PiyushGoyal#onionexportban#OnionExport