న్యూఢిల్లీ: కరోనా నేపథ్యంలో జేఈఈ, నీట్ పరీక్షలను వాయిదా వేయాలని దేశవ్యాప్తంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉద్యమిస్తున్న వారికి స్వీడెన్‌కు చెందిన ప‌ర్యావ‌ర‌ణ కార్యకర్త గ్రేటా థ‌న్‌బ‌ర్గ్ తన మద్దతు తెలిపారు. భారత్‌లో ఒకవైపు కరోనా, మరోవైపు భారీ వర్షాలు, వరదలు నెలకొనడంతో లక్షలాది మంది ప్రభావితమయ్యారని ఆమె అన్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో జేఈఈ, నీట్ ప్రవేశ పరీక్షలు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించడం విద్యార్థులకు అన్యాయం చేయడమేనని ఆమె విమర్శించారు. జేఈఈ, నీట్ ప్రవేశ పరీక్షలు వాయిదా వేయాలన్న ఉద్యమానికి తాను మద్దతు ఇస్తున్నట్లు గ్రేటా చెప్పారు. ఈ మేరకు మంగళవారం ఆమె ట్వీట్ చేశారు. ‘మెదీజీ పోస్ట్‌పోస్ జేఈఈనీట్’ అనే హ్యాష్ ట్యాగ్ ట్రెండ్ అవుతున్నది.

పర్యావరణ ఉద్యమకారిణి అయిన గ్రెటా థన్‌బర్గ్ ‌ట్విట్టర్ ఖాతాను 41 లక్షల మంది అనుసరిస్తున్నారు. దీంతో జేఈఈ, నీట్ ప్రవేశ పరీక్షల వాయిదాకు ఆమె మద్దతు ఇవ్వడంపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలువురు స్పందించారు. కాగా వాతావరణ మార్పులపై ఏడాది పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రచారం నిర్వహించిన 17 ఏండ్ల గ్రెటా స్కూల్ బాట పట్టారు. చాలా గ్యాప్ తర్వాత తిరిగి స్కూలుకు వెళ్లడం సంతోషంగా ఉన్నదంటూ ట్వీట్టర్‌లో పేర్కొన్నారు.





It’s deeply unfair that students of India are asked to sit national exams during the Covid-19 pandemic and while millions have also been impacted by the extreme floods. I stand with their call to #PostponeJEE_NEETinCOVID