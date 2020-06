పుణెలో కరోనా విజృంభణ.. ఒక్కరోజే 22 మంది మృతి

ముంబై : మహారాష్ట్రలోని పుణె జిల్లాలో కరోనా వైరస్‌ విజృంభణ కొనసాగుతూనే ఉంది. గడిచిన 24 గంటల్లో కరోనాతో 22 మంది మృతి చెందారు. దీంతో పుణెలో మృతుల సంఖ్య 367కు చేరింది. కరోనా పాజిటివ్‌ కేసుల సంఖ్య 8134కు చేరినట్లు పుణె వైద్యారోగ్య శాఖ వెల్లడించింది. మహారాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మంగళవారం ఒక్కరోజే 2287 పాజిటివ్‌ కేసులు నమోదు అయ్యాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 103 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మహారాష్ట్రలో మొత్తం కరోనా పాజిటివ్‌ కేసుల సంఖ్య 72,300లకు చేరుకుంది.



22 deaths and 308 #COVID19 positive cases reported in the last 24 hours in Pune district. Death toll rises to 367 and positive cases are now 8134: Pune Health Department #Maharashtra