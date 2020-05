శ్రామిక్‌ రైల్లో గర్భిణి ప్రయాణం.. పండంటి బిడ్డకు జన్మ

పాట్నా : నెలలు నిండిన ఓ గర్భిణి శ్రామిక్‌ రైల్లో ప్రయాణించి.. పండంటి ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ఓ వలస కూలీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన శ్రామిక్‌ రైల్లో ప్రయాణిస్తుంది. సిరై రైల్వేస్టేషన్‌ వద్దకు రాగానే ఆమెకు పురిటినొప్పులు వచ్చాయి. నిన్న రాత్రి 7 గంటల సమయంలో డిస్ట్రిక్ట్‌ మెజిస్ట్రేట్‌ షేక్‌పురా సహాయంతో.. ఆ గర్భిణిని చికిత్స నిమిత్తం సదార్‌ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఇవాళ ఉదయం 7:30 గంటలకు మహిళ పండంటి ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. తల్లీబిడ్డ క్షేమంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు.



Asha Kumari, on-board a Shramik Special train entered in labour pain at 7 pm y'day at Sirari Railway station in Keul-Gaya line.She was taken to Sadar Hospital&attended to with help of DM Sheikhpura. At 7:30 am today she was blessed with a baby girl (in pic): Sr DCM Danapur #Bihar pic.twitter.com/qBpBU7EsXS