శాండ్ ఆర్ట్ తో కరోనాపై యుద్ధం చేస్తున్నకళాకారుడు

‘కొవిడ్-19’పై యుద్ధం చేసేందుకు యావత్తు దేశమంతా ఒకే తాటిపై నిలిచిందనడాని కి గుర్తుగా ఈరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు ప్రతి ఒక్కరు దీపం వెలిగించాలన్న ప్రధాని మోడీ పిలుపు మేరకు ప్రముఖ సైకత శిల్పి సుదర్శన్ పట్నాయక్ స్పందించారు. సుదర్శన్ పట్నాయక్ శాండ్ ఆర్ట్ ద్వారా #9baje9mintues అని రాసి, ఓ వీడియో తీశారు. అయన తీసిన ఆ వీడియోను తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేశారు. ఈ రోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు యావత్తు దేశం ఒకే తాటిపై నిలబడనుందని పేర్కొన్నారు. ‘కోవిడ్-19’ పై పోరాటానికి అందరు సహకరించాలని సుదర్శన్ పట్నాయక్ కోరారు.



#StayHome

Sudarsan Pattnaik's call for #9baje9mintues expressed through #SandArt video for fight against #COVID2019

Join the nation at 9 PM today,against #COVID2019#IndiaFightsCorona

video courtesy : @sudarsansand art