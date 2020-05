హైద‌రాబాద్‌: జ‌మ్మూక‌శ్మీర్‌లో భారీ ఉగ్ర‌కుట్ర‌ను భ‌గ్నం చేశారు. పుల్వామా త‌ర‌హా దాడికి ప్ర‌య‌త్నాలు జ‌రిగిన‌ట్లు తెలుస్తోంది. సుమారు 20 కిలోల పేలుడు ప‌దార్ధాల‌తో వెళ్తున్న ఓ కారును భ‌ద్ర‌తా ద‌ళాలు స్వాధీనం చేసుకున్నాయి. పుల్వామాలోని అవిగుండ్ రాజ్‌పొరా ప్రాంతంలో న‌కిలీ రిజిస్ట్రేష‌న్ నెంబ‌ర్‌తో వెళ్తున్న వాహ‌నాన్ని ఇవాళ ఉద‌యం చెక్ పాయింట్ వ‌ద్ద భ‌ద్ర‌తా ద‌ళాలు అడ్డుకున్నాయి. కానీ ఆ వాహ‌నం బారికేడ్ల‌ను ఢీకొట్టి ముందుకు వెళ్లింది. ఆ స‌మ‌యంలో సెక్యూర్టీ ద‌ళాలు ఫైరింగ్‌కు దిగాయి. సాంట్రో కారును వ‌దిలేసి.. డ్రైవ‌ర్ త‌ప్పించుకుని వెళ్లాడు. ఐఈడీల‌తో ఉన్న వాహ‌నాన్ని అక్క‌డ వ‌దిలేసి వెళ్లిన‌ట్లు ఇన్‌స్పెక్ట‌ర్ జ‌న‌ర‌ల్ విజ‌య్ కుమార్ తెలిపారు. ఉగ్ర‌దాడికి ప్లాన్ వేసిన‌ట్లు త‌మ‌కు ఇంటెలిజెన్స్ స‌మాచారం వ‌చ్చిన‌ట్లు అధికారి తెలిపారు. నిన్న‌టి నుంచి ఐఈడీల‌తో ఉన్న వాహ‌నం కోసం త‌నిఖీ నిర్వ‌హిస్తున్న‌ట్లు ఆయ‌న చెప్పారు.

ఐఈడీల‌తో ఉన్న కారును.. బాంబు స్క్వాడ్ పేల్చేసింది. ఈ ఘ‌ట‌న వ‌ల్ల‌ స‌మీపంలో ఉన్న కొన్ని ఇండ్లు దెబ్బ‌తిన్న‌ట్లు తెలుస్తోంది. సైన్యం, పోలీసులు, పారామిలిట‌రీ ద‌ళాలు సంయుక్తంగా నిర్వ‌హించిన ఆప‌రేష‌న్‌లో భాగంగా ఐఈడీ వాహ‌నాన్ని ప‌ట్టుకున్న‌ట్లు ఐజీ విజ‌య్ కుమార్ తెలిపారు. గ‌త ఏడాది ఫిబ్ర‌వ‌రిలో పుల్వామాలోనే సీఆర్‌పీఎఫ్ వాహ‌న‌శ్రేణిని ఐఈడీల‌తో నిండిన వాహ‌నం ఢీకొట్టిన ఘ‌ట‌న‌లో 40 మంది జ‌వాన్లు మృతిచెందిన విష‌యం తెలిసిందే. ఆ ఘ‌ట‌న త‌ర్వాత ఇండోపాక్ మ‌ధ్య స్వ‌ల్ప యుద్ధ వాతావ‌ర‌ణం నెల‌కొన్న‌ది.

న‌కిలీ రిజిస్ట్రేష‌న్ ఉన్న సాంట్రో కారు నంబ‌ర్ ప్లేటు.. ఓ స్కూట‌ర్‌ది అని గుర్తించారు. క‌థువా జిల్లాకు చెందిన స్కూట‌ర్ నెంబ‌ర్ ప్లేట్‌తో సాంట్రో వాహ‌నాన్ని దుండ‌గుడు న‌డిపిన‌ట్లు తెలుస్తోంది. ప‌రారైన ఉగ్ర‌వాదిని హిజ్బుల్ కార్య‌క‌ర్త‌గా భావిస్తున్నారు. ఈ కేసును ఎన్ఐఏకు అప్ప‌గించారు.



గ‌త రెండు నెల‌ల నుంచి జ‌మ్మూక‌శ్మీర్‌లో ఉగ్ర దాడులు ఎక్కువ‌య్యాయి. సుమారు 30 మంది భ‌ద్ర‌తా సిబ్బంది ఆ దాడుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇదే స‌మ‌యంలో సుమారు 38 మంది ఉగ్ర‌వాదులు కూడా హ‌త‌మ‌య్యారు. ఇటీవ‌లే హిజ్బుల్ ముజాయిద్దిన్ క‌మాండ‌ర్ రియాజ్ నైకూను భ‌ద్ర‌తా ద‌ళాలు హ‌త‌మార్చిన విష‌యం తెలిసిందే. పాకిస్థాన్‌లో శిక్ష‌ణ పొందిన ఉగ్ర‌వాదులు.. క‌శ్మీర్‌లో చొర‌బాట్ల‌కు ప్రయ‌త్నిస్తున్నారు. దీంతో అక్క‌డ త‌రుచూ ఎదురుకాల్పుల ఘ‌ట‌న‌లు జ‌రుగుతున్నాయి.

The suspected vehicle came and a few rounds of bullets were fired towards it. Going a little further the vehicle was abandoned and the driver escaped in the darkness. On closer look, the vehicle was seen to be carrying heavy explosives in a drum on the rear seat. https://t.co/HbsT6hYE1u