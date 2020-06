బుల్లి ఏనుగు డ్యాన్స్‌ భలే బాగుంది గురూ!

ఏ జంతువు అయినా చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు భలే ముద్దొస్తాయి. అవి చేసే చేష్టలను చూసి వాటి తల్లిదండ్రులు మురిసిపోతే.. మనం హాయిగా నవ్వుకుంటుంటాం. అప్పుడే పుట్టిన ఓ బుల్లి ఏనుగు.. తన తొలి బుడిబుడి అడుగులను ప్రారంభించి ముందుకు సాగుతుండటం డ్యాన్స్‌ చేస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తోంది. ఈ పిల్ల ఏనుగు డ్యాన్స్‌ వీడియో పాతదే అయినప్పటికీ.. ఒడిశాకు చెందిన ఫారెస్ట్‌ అధికారి సుశాంత నంద ట్విట్టర్‌లో మరోసారి పోస్ట్‌ చేశారు. ఒక్క రోజులోనే వేల మంది ఈ వీడియోను చూసి పిల్ల ఏనుగు డ్యాన్స్‌కు ఫిదా అయిపోయారు.



ఈ పిల్ల ఏనుగు పుట్టి 20 నిమిషాలే అయిందంట. '20 నిమిషాల క్రితం భూమ్మీదకు వచ్చి ప్రకృతికి పరవశించి ఎలా నాట్యం చేస్తుందో చూడండి.. తన కొత్త ప్రపంచంలో నృత్యం చేస్తున్న తీరు అద్భుతం..' అని సుశాంత నంద కామెంట్‌ చేశారు. ఇలాంటి వీడియోలను చూడటం ద్వారా మనం కూడా మరో కొత్త ఆనంద లోకంలో విహరిస్తామని చెప్పడంలో ఎలాంటి ఔచిత్యం లేదు కదూ!

A twenty minutes old calf. Finding its feet & dancing into his new world ????



A feet that will take him miles & miles in coming days. pic.twitter.com/1SsAtUC8Sj