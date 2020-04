శ్రీనగర్‌ : జమ్మూకశ్మీర్‌లోని కుల్గాం జిల్లా మంజ్గాం ఏరియాలో ఉగ్రవాదులు తలదాచుకున్నట్లు భధ్రతా బలగాలకు పక్కా సమాచారం అందింది. దీంతో ఇవాళ తెల్లవారుజామున భద్రతా బలగాలు ఆ ప్రాంతంలో కూంబింగ్‌ నిర్వహించాయి. ఈ క్రమంలో బలగాలు, ఉగ్రవాదులకు మధ్య ఎదురుకాల్పులు జరిగాయి. ఇద్దరు ఉగ్రవాదులను భద్రతా బలగాలు మట్టుబెట్టాయి. ఎదురుకాల్పులు ఇంకా కొనసాగుతున్నట్లు జమ్మూకశ్మీర్‌ పోలీసులు వెల్లడించారు.



