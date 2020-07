ల‌క్నో: ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్ రాష్ట్రం మొరాదాబాద్ జిల్లాలో చిరుత‌పులి క‌ల‌క‌లం సృష్టించింది. జ‌నావాసాల్లోకి వ‌చ్చిన చిరుత‌ను చూసి జ‌నం భ‌యంతో ప‌రుగులు తీశారు. దీంతో కొంద‌రు యువ‌కులు చిరుత‌ను వెళ్ల‌గొట్టేందుకు ప్ర‌యత్నం చేయ‌గా అది బెదిరిపోయి జ‌నంపై దాడికి దిగింది. చిరుత దాడిలో ఇద్ద‌రికి గాయాల‌య్యాయి. మ‌రోవైపు జ‌నాలు కొట్టిన దెబ్బ‌లకు చిరుత కూడా తీవ్రంగా గాయ‌ప‌డింది. జిల్లాలోని ఠాకూర్ ద్వారా ఏరియాలో ఈ ఘ‌ట‌న చోటుచేసుకున్న‌ది.

విష‌యం తెలిసి ఘ‌ట‌నా ప్రాంతానికి చేరుకున్న మొరాదాబాద్ జిల్లా అట‌వీశాఖ అధికారులు చిరుత‌ను బోనులో బంధించి వెట‌ర్న‌రీ ఆస్ప‌త్రికి త‌ర‌లించారు. చికిత్స అనంత‌రం చిరుత కోలుకునే అవ‌కాశం ఉంద‌ని వారు చెప్పారు. అదేవిధంగా చిరుత దాడిలో గాయ‌ప‌డ్డ ఇద్ద‌రి ప‌రిస్థితి కూడా సీరియ‌స్‌గా ఏమీ లేద‌ని, నిల‌క‌డ‌గానే ఉన్న‌ద‌ని మొరాదాబాద్ జిల్లా అట‌వీ అధికారి క‌న్హ‌య్య ప‌టేల్‌ తెలిపారు.



Moradabad: 2 people injured after a leopard entered a residential area in Thakurdwara. Leopard also injured by locals. Kanhaiya Patel, District Forest Officer says, "Leopard sent to a veterinary hospital, it is expected to recover. Condition of 2 injured persons not critical." pic.twitter.com/MMPVP61OSR