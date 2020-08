న్యూఢిల్లీ: పంజాబ్‌ ముఖ్యమంత్రి కెప్టెన్‌ అమరీందర్‌ సింగ్‌ క్వారంటైన్‌లోకి వెళ్లారు. ఇద్దరు కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యేలు నిర్మల్‌ సింగ్‌, కుల్బీర్‌ సింగ్‌లకు కరోనా పాజిటివ్‌గా నిర్ధారణ అయింది. ఎమ్మెల్యేలు ఇటీవల విధాన సభలో ముఖ్యమంత్రిని కలిశారు. ఈ నేపథ్యంలో గవర్నమెంట్‌ ప్రొటోకాల్‌, వైద్యుల సలహా ప్రకారం ఏడు రోజుల పాటు స్వీయ నిర్బంధంలోకి వెళ్లాలని అమరీందర్‌ సింగ్‌ నిర్ణయించుకున్నారని అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఇద్దరితో కలిపి ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రంలో కరోనా బారినపడిన శాసనసభ్యుల సంఖ్య 32కి చేరుకున్నది.

Punjab chief minister @capt_amarinder has decided to go into 7-day self quarantine, as per government protocol and the advise of his doctors, after two MLAs who met him in the Vidhan Sabha tested positive for #COVID19.