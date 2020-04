ఇద్దరు లష్కరే తోయిబా ఉగ్రవాదులు అరెస్ట్‌

శ్రీనగర్‌ : జమ్మూకశ్మీర్‌లోని సోపోర్‌ జిల్లాలో సీఆర్పీఎఫ్‌, స్పెషల్‌ ఆపరేషన్‌ గ్రూప్‌(ఎస్‌వోజీ), 22 రాష్ట్రీయ రైఫిల్స్‌ బలగాలు కలిసి సంయుక్తంగా కూంబింగ్‌ నిర్వహించారు. ఈ కూంబింగ్‌లో లష్కరే తోయిబాకు చెందిన ఇద్దరు ఉగ్రవాదులను బలగాలు అరెస్టు చేశాయి. ఉగ్రవాదుల నుంచి భారీ ఎత్తున పేలుడు పదార్థాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇద్దరు ఉగ్రవాదులపై కేసులు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేపట్టామని సోపోర్‌ ఎస్పీ తెలిపారు.



2 overground workers of Lashkar-e-Taiba arrested along with incriminating materials, during a joint operation by 22 Rashtriya Rifles, Special Operation Group (SOG), Sopore & (CRPF)Central Reserve Police Force. Case registered, investigation underway: SP Sopore, Jammu & Kashmir