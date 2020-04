ముంబై: ఇటీవ‌లే ముంబైలో విధి నిర్వ‌హ‌ణ‌లో క‌రోనా బారిన ప‌డిన వారిలో ఇద్ద‌రు జ‌ర్న‌లిస్టులు కోలుకుని ఆస్ప‌త్రి నుంచి డిశ్చార్జ‌య్యారు. ఐసోలేష‌న్ వార్డులో చిక‌త్స అనంత‌రం ఇద్ద‌రు జ‌ర్న‌లిస్టుల‌కు మ‌రోసారి ప‌రీక్ష‌లు నిర్వ‌హించ‌గా..నెగెటివ్ వచ్చింది.

క‌రోనా నుంచి కోలుకుని ఇళ్ల‌కు చేరుకున్న జ‌ర్న‌లిస్టుల‌కు సియోన్ (ముంబై) లోని ప్ర‌తిక్షా న‌గ‌ర్ లో ఉన్న ప్రెస్ ఎన్ క్లేవ్ హౌజింగ్ సొసైటీ స‌భ్యులు ఘ‌నంగా స‌త్క‌రించారు. క్షేమంగా తిరిగొచ్చిన జ‌ర్న‌లిస్టుల‌పై చ‌ప్ప‌ట్ల‌తో ప్ర‌శంస‌లు కురిపించారు. బీఎంసీ నిర్వహించిన కరోనా పరీక్షల్లో మొత్తం 193 మంది జర్నలిస్టులు, ఫొటో గ్రాఫర్ల కరోనా టెస్టులు నిర్వ‌హించ‌గా..వారిలో 53 మందికి కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిన విష‌యం తెలిసిందే.

#WATCH Mumbai: Housing Society members of Press Enclave in Pratiksha Nagar, Sion East welcome two journalists by applauding for them, as they return home after getting discharged today from hospital. The second #COVID19 report of the two journalists came negative. pic.twitter.com/2Tz63TwxxK