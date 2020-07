న్యూఢిల్లీ : దేశ రాజ‌ధాని ఢిల్లీలో క‌రోనా వైర‌స్ విజృంభ‌ణ కొన‌సాగుతూనే ఉంది. రోజురోజుకు క‌రోనా పాజిటివ్ కేసులు అధికంగా న‌మోదు అవుతున్నాయి. క‌రోనా నియంత్ర‌ణ‌కు ప‌క‌డ్బందీ చ‌ర్య‌లు తీసుకున్న‌ప్ప‌టికీ.. కేసుల సంఖ్య పెరుగుతుండ‌టంతో.. ప్ర‌జ‌లు తీవ్ర ఆందోళ‌న‌కు గుర‌వుతున్నారు. ఢిల్లీలో పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య ల‌క్ష‌కు చేరువ‌లో ఉంది.



శ‌నివారం ఒక్క రోజే కొత్త‌గా 2,505 పాజిటివ్ కేసులు న‌మోదు అవ‌డంతో.. ఆ సంఖ్య 97,200కు చేరింది. తాజాగా 55 మంది క‌రోనాతో చ‌నిపోయారు. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు క‌రోనాతో 3004 మంది క‌న్నుమూశారు. క‌రోనా నుంచి 68,256 మంది కోలుకోగా, 25,940 కేసులు యాక్టివ్ లో ఉన్నాయి.

ఢిల్లీలో శ‌నివారం 9,925 ఆర్టీ-పీసీఆర్, 13,748 ర్యాపిడ్ యాంటీజెన్ టెస్టులు చేశారు. మొత్తంగా 6,20,378 టెస్టులు నిర్వ‌హించారు.

9,925 RT-PCR and 13,748 rapid antigen tests have been conducted in Delhi today, taking the total number of COVID-19 tests to 6,20,378. 3,2650 tests are being conducted on per million population: Delhi Health Department https://t.co/ZcVZJzwPqM