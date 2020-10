హైద‌రాబాద్‌: పోష‌కాహార లోపాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు భార‌త ప్ర‌భుత్వ కొత్త ర‌కం వంగ‌డాల‌ను రిలీజ్ చేసింది. గోధుమ‌, వ‌రి, మొక్క జొన్న‌, మినుములు, వేరుశ‌న‌గ పంట‌ల‌కు సంబంధించిన వెరైటీల‌ను ఇవాళ ప్ర‌ధాని మోదీ జాతికి అంకితం చేశారు. మొత్తం 17 ర‌కాల నూత‌న పంట ర‌కాల‌ను ఆయ‌న రిలీజ్ చేశారు. ప్ర‌పంచ ఆరోగ్య దినోత్సవం సంద‌ర్భంగా ఈ ర‌కాల‌ను విడుద‌ల చేశారు. బ‌యోఫోర్టిఫైడ్ వెరైటీల‌తో పోష‌కాహార లోపాల‌ను అధిగమించ‌వ‌చ్చు అని మోదీ అన్నారు. మొత్తం 8 ర‌కాల పంట‌ల‌కు సంబంధించిన 17 వెరైటీల‌ను రిలీజ్ చేయ‌డం వ‌ల్ల దేశ ఆహార పోష‌క విలువ‌లు మూడు రేట్లు పెర‌గ‌నున్న‌ట్లు కేంద్ర మంత్రి ర‌విశంక‌ర్ ప్ర‌సాద్ తెలిపారు. ఇండియ‌న్ తాలిని .. న్యూట్రి తాలిగా మారుస్తుంద‌న్నారు. రైతుల ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంద‌న్నారు.

స్థానికంగా ఉన్న నేలల‌ను, రైతుల వినియోగాన్ని బ‌ట్టి.. ఈ వెరైటీల‌ను డెవ‌ల‌ప్ చేశారు. ఐర‌న్‌, జింక్‌, కాల్షియం, ప్రోటీన్‌, లైసిన్‌, ట్రిప్టోఫాన్‌, విట‌మిన్ ఏ, విట‌మిన్ సీ, యాంతోసిన్‌, ఫోలిక్ యాసిడ్ లాంటి కీల‌క‌మైన పోష‌కాలు ఈ వెరైటీల్లో ఉంటాయన్నారు. మొక్క‌జొన్న‌లో మూడు ర‌కాల ల‌దోవాల్‌ వెరైటీల‌ను రిలీజ్ చేశారు. పౌల్ట్రీ ప‌రిశ్ర‌మ‌కు ఈ వెరైటీలు అద్భుతంగా ప‌నిచేయ‌నున్నాయి. ఈ ర‌కం జొన్న‌ల‌తో శ‌రీర బ‌రువు పెర‌గుతుంది. వీటితో పౌల్ట్రీకి చాలా త‌క్కువ ఫీడ్ అవ‌స‌రం అవుతుంది. ICAR-IIMR ఈ వెరైటీల‌ను డెవ‌ల‌ప్ చేసింది. స‌హీ పోష‌న్‌.. దేశ్ రోష‌న్ స్కీమ్‌తో పోష‌కాహార లోపం స‌మ‌స్య‌ల‌ను తీర్చ‌నున్న‌ట్లు ప్ర‌భుత్వం పేర్కొన్న‌ది. కొత్త వెరైటీల‌తో నేష‌న‌ల్ న్యూట్రిష‌న్ సెక్యూర్టీ సాధ్యం అవుతుంద‌న్న అభిప్రాయాలు కూడా వ్య‌క్తం అవుతున్నాయి.

