పంజాబ్ : లాక్ డౌన్ కార‌ణంగా రాజ‌స్థాన్ లోని కోట లో చిక్కుకున్న విద్యార్థులు రేపు ఉద‌యం పంజాబ్ కు చేరుకుంటార‌ని ఆ రాష్ట్ర సీఎం కెప్టెన్ అమ‌రింద‌ర్ సింగ్ తెలిపారు. కోట నుంచి 7 బ‌స్సుల్లో 150 మంది విద్యార్థులు రాష్ట్రానికి బ‌య‌లుదేరారు. రేపు ఉద‌యానికల్లా వారు ఇక్క‌డొకొస్తారు.

అదేవిధంగా జైస‌ల్మీర్ లో చిక్కుకున్న 2700 మంది పంజాబీలు 5 స‌హాయక శిబిరాల్లో ఉన్నారు. వారంద‌రినీ పంజాబ్ కు తీసుకొచ్చేందుకు 60 ప్ర‌భుత్వ బ‌స్సులు అక్క‌డి వెళ్లనున్నాయి. ఈ విష‌యాన్ని పంచుకుంటున్నందుకు ఆనందంగా ఉంద‌ని సీఎం అమ‌రింద‌ర్ సింగ్ ట్వీట్ చేశారు.

