లక్నో: దేశవ్యాప్తంగా వేగంగా విస్తరిస్తున్న కరోనా వైరస్‌(కోవిద్‌-19)ను అరికట్టేందుకు కేంద్రంతో పాటు, పలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాయి. ఉత్తర ప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి యోగీ ఆదిత్యనాథ్‌ మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్రంలో 15 జిల్లాలు లాక్‌డౌన్‌ చేస్తున్నట్లు వివరించారు. కరోనా మహమ్మారి నివారించాలంటే, ఈ నిర్ణయం తప్పదని యూపీ సీఎం వెల్లడించారు. ప్రజలు తప్పకుండా ప్రభుత్వ నిర్ణయాలను, సూచనలను పాటించాలన్నారు. ప్రతి ఒక్కరు స్వీయ నియంత్రణ పాటించాలనీ, ఎవరు కూడా బయటకు రాకూడదని సీఎం తెలిపారు. ఈ చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు పాటిస్తే.. కరోనా వైరస్‌ను నివారించవచ్చని ఆయన అన్నారు.



లాక్‌ డౌన్‌ అయిన జిల్లాలు: ఆగ్రా, లక్నో, గౌతమ్‌ బుద్ధ్‌ నగర్‌, ఘజియాబాద్‌, మొరదాబాద్‌, వారణాసి, లఖీంపూర్‌ ఖిరి, బరేలీ, ఆజమ్‌గఢ్‌, కాన్పూర్‌, మీరట్‌, ప్రయాగ్‌రాజ్‌, అలీఘర్‌, గోరఖ్‌పూర్‌, సహరాన్‌పూర్‌ ఉన్నాయి. లాక్‌డౌన్‌ ప్రభావం ఆయా జిల్లాల్లో మార్చి 23 నుంచి 25 వరకు రెండు రోజులపాటు ఉంటుందని యూపీ సీఎం తెలిపారు.

The lockdown will be effective from March 23 till March 25 in 15 districts of the state: Chief Minister Yogi Adityanath https://t.co/3dVkhH2elC