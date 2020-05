కోట‌: లాక్ డౌన్ తో రాజ‌స్థాన్ లోని కోట‌లో చిక్కుకున్న విద్యార్థుల కోసం ప్ర‌భుత్వం ప్ర‌త్యేక రైలును ఏర్పాటు చేసింది. విద్యార్థులంతా స్పెష‌ల్ ట్రైన్ లో కోట రైల్వే స్టేష‌న్ నుంచి బ‌య‌లుదేర‌నున్నారు.

కోట నుంచి రాంఛీకి ప్ర‌త్యేక రైలులో విద్యార్థుల‌ను త‌ర‌లిస్తున్నాం. సామాజిక దూరం నిబంధ‌న‌లు పాటిస్తూ..విద్యార్థుల‌ను గ‌మ్య‌స్థానాల‌కు చేరుస్తామ‌ని కోట ఎస్పీ గౌర‌వ్ యాద‌వ్ తెలిపారు. రాజ‌స్థాన్ ప్ర‌భుత్వం, జార్ఖండ్ ప్ర‌భుత్వం సంయుక్త స‌హ‌కారంతో విద్యార్థులంతా సొంతూళ్ల‌కు చేరుకోనున్నారు.

#WATCH "Around 1200 stranded students to leave from here on a special train to Ranchi, Jharkhand, today", says SP Kota Gaurav Yadav#Rajasthan pic.twitter.com/CqkAQygUX6