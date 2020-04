ప్రత్యేక విమానంలో 112 మంది ఫ్రెంచ్‌ జాతీయుల తరలింపు

కొచ్చి : ఫ్రెంచ్‌ దేశస్థులు 112 మందిని నేడు ఎయిర్‌లిఫ్ట్‌ ద్వారా పారిస్ కు తరలించారు. దేశవ్యాప్తంగా లాక్‌డౌన్‌ విధించిన నేపథ్యంలో వీరంతా కేరళలో చిక్కుకుపోయారు. అందరికి కరోనా పరీక్షల నిర్వహించిన అనంతరం నేడు తరలింపునకు చర్యలు చేపట్టారు. 112 మందిని ఎయిర్‌ ఇండియాకు చెందిన ప్రత్యేక విమానంలో ఈ ఉదయం తరలించారు. కొచ్చిన్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో వీరందరికి స్క్రీనింగ్‌ పరీక్షలు నిర్వహించారు. వీరి బ్యాగులను సైతం శానిటైజేషన్‌తో శుభ్రపరిచారు.



Kochi: 112 French nationals, who were stranded in Kerala due to lockdown, were airlifted by a special Air India flight to Paris,today morning.Their baggage was disinfected & they were screened at the Cochin Intl airport's health desk before departure. #Kerala #Coronaviruslockdown pic.twitter.com/Yhqsy70B8G