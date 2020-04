11 మంది విదేశీయుల‌ అరెస్ట్

బీహార్ : బీహార్ లో 11 మంది విదేశీయుల‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నామ‌ని బ‌క్స‌ర్ సూప‌రింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ ఉపేంద్ర‌నాథ్ వ‌ర్మ తెలిపారు. 11 మందికి త‌బ్లిఘి జ‌మాత్ తో లింక్ ఉంద‌ని..వీరంతా వీసా నిబంధ‌న‌ల‌ను ఉల్లంఘించారని పేర్కొన్నారు. వారిని జైలుకు త‌ర‌లించిన‌ట్లు చెప్పారు. త‌బ్లిఘి జ‌మాత్ కార్య‌క్ర‌మానికి హాజ‌రైన ప‌లువురికి ఇప్ప‌టికే బీహార్ పోలీసులు ప‌రీక్ష‌లు నిర్వ‌హించి..అనుమానిత ల‌క్ష‌ణాలున్న వారిని క్వారంటైన్ కు త‌ర‌లించారు. మ‌రోవైపు వివిధ‌ ప్రాంతాల్లో త‌బ్లిఘి జ‌మాత్ లింకున్న వారి వివ‌రాలు కూడా సేక‌రిస్తున్నారు.

#WATCH Case registered against eleven foreigners linked to Tablighi Jamaat for violating visa rules in Buxar district of Bihar. They have been sent to jail: Upendra Nath Verma, Superintendent of Police pic.twitter.com/X8qigMC3n7