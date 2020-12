చెన్నై: క్రిస్మ‌స్ ఉత్స‌వాల‌ను పుర‌స్క‌రించుకుని త‌మిళ‌నాడులోని కోయంబ‌త్తూర్ ప‌ట్ట‌ణంలో కేక్ షోను ప్రారంభించారు. ప్ర‌తి ఏడాది మాదిరిగానే ఈసారి కూడా 10 రోజుల‌పాటు కేక్ షో కొన‌సాగుతుంద‌ని నిర్వాహ‌కులు తెలిపారు. కాగా, ఈ ఏడాది కేక్ షోలో మొత్తం 30 వైర‌టీల‌లో కేక్‌ల‌ను ప్ర‌ద‌ర్శిస్తున్నామ‌ని ఈ షో నిర్వ‌హ‌కుల్లో ఒక‌రైన శుభ‌శ్రీ చెప్పారు. ఈసారి కేక్ షోలో క‌రోనా థీమ్‌తో ఏర్పాటు చేసిన‌ కేక్ స్పెష‌ల్ అట్రాక్ష‌న్‌గా నిలిచింద‌ని వెల్ల‌డించారు.



క‌రోనా థీమ్‌డ్ కేక్‌లో క‌రోనా వైర‌స్ ఆకారంపై ఒక వైద్యురాలు కూర్చుని ఉన్న‌ది. ప‌క్క‌నే పోలీస్ నిల‌బ‌డి ఉన్నారు. కేక్ కింది భాగంలో ఎడ‌మ‌వైపు న‌ర్సు నిల‌బ‌డి ఉండ‌గా, కుడివైపున పారిశుధ్య కార్మికురాలు చీపురు ప‌ట్టుకుని ఉన్న‌ది.

Tamil Nadu: 10-day cake show begins in Coimbatore, as part of Christmas celebrations.



"We've displayed over 30 varieties of cakes. Main attraction this year is 'Corona-themed' cake, which is our tribute to police & medical staff for their sacrifices," says Subashree, Organiser. pic.twitter.com/qK1orP2azB