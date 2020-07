బెంగ‌ళూరు : క‌ర్ణాట‌క‌లో క‌రోనా వైర‌స్ విజృంభ‌ణ కొన‌సాగుతూనే ఉంది. ప‌లు ప‌ట్ట‌ణాల్లో పూర్తి స్థాయిలో లాక్ డౌన్ విధించిన‌ప్ప‌టికీ క‌రోనా కేసులు పెరుగుతుండ‌టంతో.. స్థానికులు తీవ్ర భ‌యాందోళ‌న‌కు గుర‌వుతున్నారు. క‌రోనాను త‌రిమికొట్టేందుకు క‌ర్ణాట‌క ప్ర‌భుత్వం ప‌క‌డ్బందీ చ‌ర్య‌లు తీసుకుంటుంది.



క‌ర్ణాట‌క‌లో గ‌డిచిన 24 గంట‌ల్లో కొత్త‌గా 1,925 పాజిటివ్ కేసులు న‌మోదు కాగా, 37 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆ రాష్ర్టంలో మొత్తం పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య 23,474కు చేర‌గా, మృతుల సంఖ్య 372కు చేరింది. మొత్తం క‌రోనా కేసుల్లో 13,251 కేసులు యాక్టివ్ గా ఉన్న‌ట్లు క‌ర్ణాట‌క ఆరోగ్య శాఖ వెల్ల‌డించింది.

1,925 cases of #COVID19 and 37 deaths recorded in Karnataka in the last 24 hours, taking total number of cases to 23,474 and death toll to 372. Number of active cases stands at 13,251: State Health Department pic.twitter.com/MxEl0p6EHx