గ‌గ‌న‌త‌లాన్ని మేం ఏలుతున్నాం..

హైద‌రాబాద్‌: భార‌త వైమానిక ద‌ళం ఇవాళ ఓ ఆస‌క్తిక‌ర‌మైన ట్వీట్ చేసింది. గ‌గ‌న‌త‌లాన్ని మేమే ఏలుతున్న‌ట్లు ఆ ట్వీట్‌లో ఐఏఎఫ్ పేర్కొన్న‌ది. భార‌త వైమానిక ద‌ళ అమ్ముల‌పొదిలో ఉన్న సుఖోయ్ విమానాలు రూపాంత‌రం చెంద‌నున్నాయి. ఆ యుద్ధ విమానాలను మ‌రింత ఆధునీక‌రించ‌నున్నారు. ఇక నుంచి ఆ విమానాలు.. బ్ర‌హ్మోస్ సూప‌ర్‌సోనిక్ క్షిప‌ణుల‌ను కూడా ప్ర‌యోగించనున్నాయి. సుఖోయ్ -30ఎంకేఐ, మికోయాన్ గురేవిచ్ మిగ్‌-29, మిరాజ్‌-2000, జాగ్వార్‌, తేజ‌స్ ఎల్‌సీఏల‌తో భార‌త వైమానిక ద‌ళం ప‌టిష్టంగా ఉన్న‌ది. సుఖోయ్‌లో విహ‌రిస్తున్న పైల‌ట్ల ఫోటోను ఐఏఎఫ్ ట్వీట్ చేసిన కొన్ని గంట‌ల్లోనే అది వైర‌ల్‌గా మారింది. ఐఏఎఫ్ ద‌ళంలో సుమారు 250 సుఖోయ్‌లు ఉన్నాయి. అయితే సుమారు 42 సుఖోయ్‌ల‌ను బ్రహ్మోస్ క్షిప‌ణుల‌కు త‌గిన‌ట్లుగా మార్చేందుకు ఐఏఎఫ్ ప్ర‌య‌త్నాలు మొద‌లుపెట్టింది. ఒక‌వేళ మాడిఫై అయిన ఆ యుద్ధ విమానాలు వాయు ద‌ళంలో చేరితే ఇక ఐఏఎఫ్ మ‌రింత శత్రుదుర్భేద్యంగా మారుతుంది. "We Rule the Skies"

Indian Air Force Fighter Pilots on a mission in their state of the art Sukhoi-30 MKI. pic.twitter.com/JI5roj1o1G

— Indian Air Force (@IAF_MCC) January 17, 2020