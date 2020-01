హెల్మెట్‌ ధరించి శునకం ప్రయాణం.. వీడియో

చెన్నై : పెంపుడు జంతువులను తమ ఇంటి మనషుల్లాగే చూసుకుంటాయి కొన్ని కుటుంబాలు. ఆ జంతువులకు చిన్న ఇబ్బంది కలిగినా వారు తట్టుకోలేరు. అయితే తమిళనాడుకు చెందిన ఓ వ్యక్తి తన బైక్‌పై శునకంతో కలిసి వెళ్తున్నాడు. తాను హెల్మెట్‌ ధరించి డ్రైవ్‌ చేస్తున్నాడు. శునకం తలకు కూడా హెల్మెట్‌ పెట్టాడు ఆయన. మనిషి మాదిరిగానే శునకం వెనుకాల కూర్చుంది. ముందు కాళ్లను డ్రైవ్‌ చేస్తున్న తన యజమాని భుజాలపై ఉంచి సపోర్టు తీసుకుంది శునకం. ఎందుకంటే ఆ కుక్కకు ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకూడదని. శునకం హెల్మెట్‌ ధరించిన దృశ్యాలను ప్రమోద్‌ మాధవ్‌ అనే వ్యక్తి తన ఫోన్‌లో చిత్రీకరించి ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేశాడు.

భద్రత కోసం శునకం హెల్మెట్‌ ధరించింది. శునకంపై ఆ యజమానికి ఉన్న కేర్‌ను ప్రశంసించాల్సిన విషయమని మాధవ్‌ క్యాప్షన్‌ ఇచ్చాడు. ఇక ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయింది. ఈ వీడియోను చూసైనా ద్విచక్ర వాహనదారులు హెల్మెట్‌ ధరించాలని కొంతమంది నెటిజన్లు సూచించారు. రద్దీ ఉండే రహదారిలో కుక్కను ఇలా బైక్‌పై కూర్చోబెట్టుకుని వెళ్లడం సరికాదని, దానికి ఏమైనా జరిగితే ఎవరూ బాధ్యులు అని మరికొందరు ప్రశ్నించారు.

Dog wearing helmet for safety in Tamilnadu..



Really admiring the owner's care..❤❤ pic.twitter.com/pmEvwf2Dq4 — Pramod Madhav (@madhavpramod1) January 7, 2020