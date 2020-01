సంక్రాంతి శుభాకాంక్షాలు తెలిపిన ఉపరాష్ట్రపతి

చెన్నై : ఉప రాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు సంక్రాంతి పండుగను చైన్నైలో జరుపుకుంటున్నారు. ఇవాళ ఉదయం కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి వెంకయ్య నాయుడు భోగి మంటలు వేశారు. ఈ సందర్భంగా వెంకయ్య నాయుడు మాట్లాడుతూ.. ప్రజలందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సంక్రాంతి రైతులందరికీ శుభాలు చేకూర్చాలన్నారు. భోగి పండుగ అంటే మంచిని ఆహ్వానించి చెడును వదిలిపెట్టడం అని వెంకయ్య తెలిపారు. ప్రకృతితో కలిసి జీవించడం అందరూ తమ దిన చర్యల్లో భాగం చేసుకోవాలని ఉప రాష్ట్రపతి పిలుపునిచ్చారు.

Tamil Nadu: Vice President M Venkaiah Naidu and his family celebrated #Bhogi in Chennai, this morning. It marks the beginning of the four-day #Pongal festival. pic.twitter.com/xlL9jBlzp0 — ANI (@ANI) January 14, 2020