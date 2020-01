ఫిబ్రవరి 1న కేంద్ర బడ్జెట్

న్యూఢిల్లీ : బడ్జెట్‌ సెషన్‌ను జనవరి 31 నుంచి ఏప్రిల్‌ 3 వరకు రెండు దశల్లో నిర్వహించాలని పార్లమెంటరీ వ్యవహారాలపై క్యాబినెట్‌ కమిటీ (సీసీపీఏ) సిఫార్సు చేసింది. ఫిబ్రవరి 1న కేంద్ర బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెట్టాలన్న సీసీపీఏ.. తొలి దశను జనవరి 31 నుంచి ఫిబ్రవరి 11 వరకు, రెండో దశను మార్చి 2 నుంచి ఏప్రిల్‌ 3 వరకు పేర్కొన్నట్లు బుధవారం సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. రెండు దశల మధ్య సాధారణంగా నెల రోజుల విరామం ఉంటుంది. బడ్జెట్‌లో వివిధ శాఖలకు కేటాయించిన నిధులను ఈ కాలంలో పార్లమెంటరీ కమిటీలు పరిశీలిస్తాయి.

Sources: First part of budget session to be held from January 31 to February 11. Budget to be presented on February 1. Second phase of budget session to be held from March 2 to April 3. pic.twitter.com/5LlUQ1gZoE — ANI (@ANI) January 9, 2020