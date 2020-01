పోలీసుల వాహనంపై టిక్‌టాక్‌ వీడియో

చెన్నై: పోలీసుల వాహనంపై టిక్‌టాక్‌ వీడియోలు తీసిన యువకులను పోలీసులు వినూత్న రీతిలో మందలించారు. వీడియో తీసి షేర్‌ చేసిన ముగ్గురు యువకులను కొన్ని గంటల పాటు ట్రాఫిక్‌ నియంత్రించాలని ఆదేశించారు. తమిళనాడు తూత్తుకుడిలో పోలీస్‌ వ్యాన్‌పై ముగ్గురు బాలురు టిక్‌టాక్‌ వీడియో తీశారు. అది కాస్త సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ కావడంతో పోలీసులు తీవ్రంగా పరిగణించారు. వీడియోపై ఆరా తీసిన పోలీసులు బాధ్యులైన ముగ్గురు కుర్రాళ్లు మందలించి రోజంతా ట్రాఫిక్‌ నియంత్రించాలని ఆదేశించారు. ఐతే ఇది యువకులకు విధించిన శిక్షగా భావించట్లేదని పోలీసులు తెలిపారు. భవిష్యత్‌లో పోలీసు డిపార్ట్‌మెంట్‌లో చేరాలని కుర్రాళ్లు ఆసక్తి కనబర్చడంతో వారిని ప్రోత్సహించడంలో భాగంగానే ఇలా వినూత్నంగా కొన్ని గంటల పాటు ట్రాఫిక్‌ విధులు అప్పగించామని పేర్కొన్నారు.

Youths who made a tik tok video on a police van in Thoothukudi made to man traffic on roads.

But this was not a punishment. Police tell TNM that it was to motivate them after they expressed interest in joining the police force. pic.twitter.com/ARtUwCvshI

— priyankathirumurthy (@priyankathiru) January 9, 2020