రాజ్యాంగాన్ని నమ్మేవారు.. ఈ చట్టాన్ని ఆమోదించరు

భోపాల్: రాజ్యాంగాన్ని నమ్మేవారు పౌరసత్వ సవరణ చట్టాన్ని ఆమోదించరని మధ్యప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, కాంగ్రెస్ సీనియర్‌నేత దిగ్విజయ్ సింగ్ అన్నారు. పౌరసత్వ సవరణ చట్టంపై భోపాల్‌లో కాంగ్రెస్ నిర్వహించిన నిరసన కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని, ప్రసంగించారు. బీజేపీ పార్లమెంట్‌లో బలముంది కదా అని తన ఇష్టారీత్యా చట్టాలను తీసుకొస్తుందనీ.. వీటిని ప్రజలు ఆమోదించరని ఆయన తెలిపారు. పార్లమెంట్‌లో పాసైన పౌరసత్వ సవరణ చట్టాన్ని ఆయన బ్లాక్ చట్టంగా అభివర్ణించారు. బీజేపీ.. మతాల మధ్య చిచ్చుపెడుతుందని ఆయన ఆరోపించారు.

Digvijaya Singh, Congress in Bhopal on #CitizenshipAmemdmentAct: All those people who believe in the Constitution of India will never allow the implementation of this black Act. pic.twitter.com/Hf8d0wTZ6w — ANI (@ANI) December 18, 2019