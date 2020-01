ఏపీ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడిగా సాకే శైలజానాథ్

న్యూఢిల్లీ: ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ (ఏపీసీసీ)అధ్యక్షుడిగా ఆ పార్టీ సీనియర్ నేత సాకే శైలజానాథ్ ను పార్టీ హైకమాండ్ నియమించింది.ఎన్ తులసీరెడ్డి, షేక్ మస్తాన్ వలీని పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్లుగా నియమిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ జనరల్ సెక్రటరీ కేసీ వేణుగోపాల్ ప్రెస్ నోట్ ను విడుదల చేశారు. ఈ నియామకం వెంటనే అమలులోకి వస్తుందని వేణుగోపాల్ పేర్కొన్నారు. ఇప్పటివరకు రఘువీరా రెడ్డి ఏపీసీసీ చీఫ్ గా ఉన్నారు.

Important Announcement regarding appointment of President and Working Presidents of Andhra Pradesh Congress Committee by Hon’ble Congress President Smt. Sonia Gandhi pic.twitter.com/QMOqndaG0t

