బంద్‌కు ఎంపీ రాహుల్‌ గాంధీ మద్దతు..



న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్మిక, ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను నిరసిస్తూ పది జాతీయ కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో సాధారణ సమ్మెకు పిలుపునిచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ బంద్‌కు కాంగ్రెస్‌ ఎంపీ రాహుల్‌గాంధీ మద్దతు పలికారు. మోదీ ప్రభుత్వం అవలంభిస్తున్న ప్రజావ్యతిరేక విధానాలు, కార్మిక వ్యతిరేక పాలసీలు నిరుద్యోగ సమస్యను తీవ్రతరం చేస్తున్నాయని ఎంపీ రాహుల్‌గాంధీ విమర్శించారు. మోదీ ప్రభుత్వం పెట్టుబడిదారులకు లబ్ధి చేకూర్చేందుకు పబ్లిక్‌ సెక్టార్‌ యూనిట్లలో పని చేస్తున్న కార్మికులను బలహీనపరుస్తున్నారని మండిపడ్డారు. మోదీ విధానాలకు నిరసనగా దేశవ్యాప్తంగా సమ్మెలో పాల్గొంటున్న 25 కోట్ల కార్మికులకు నా సెల్యూట్ అని రాహుల్ గాంధీ ట్వీట్ చేశారు.

The Modi-Shah Govt’s anti people, anti labour policies have created catastrophic unemployment & are weakening our PSUs to justify their sale to Modi’s crony capitalist friends.

Today, over 25 crore 🇮🇳workers have called for #BharatBandh2020 in protest.



I salute them.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 8, 2020