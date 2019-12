రాహుల్‌, ప్రియాంకను అడ్డుకున్న పోలీసులు

లక్నో : ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని మీరట్‌లో కాంగ్రెస్‌ ఎంపీ రాహుల్‌ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ వాద్రాను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. పౌరసత్వ సవరణ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ఇటీవల ఉత్తరప్రదేశ్‌ వ్యాప్తంగా చేపట్టిన ఆందోళనల్లో 17 మంది పౌరులు మృతి చెందిన విషయం విదితమే. ఈ మృతుల కుటుంబాలను పరామర్శించేందుకు రాహుల్‌, ప్రియాంక కలిసి ఢిల్లీ నుంచి యూపీకి బయల్దేరారు. అయితే వీరిద్దరిని మీరట్‌ వద్దనే పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. దీంతో రాహుల్‌, ప్రియాంక ఢిల్లీకి తిరుగు ప్రయాణం అయ్యారు. మీరట్‌లో పోలీసులు 144 సెక్షన్‌ విధించారు. ఇక సీఏఏ, ఎన్నార్సీని వ్యతిరేకిస్తూ రెచ్చగొట్టే ప్రసంగాలు చేసిన కాంగ్రెస్‌ పార్టీ తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ, ఎంఐఎం ఎంపీ అసదుద్దీన్‌ ఓవైసీపై అలీఘర్‌లోని చీఫ్‌ జ్యుడిషీయల్‌ మెజిస్ట్రేట్‌కు న్యాయవాది ప్రదీప్‌ గుప్తా ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఫిర్యాదును స్వీకరించిన కోర్టు.. జనవరి 24న విచారణ చేపట్టనుంది.

#UPDATE Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra who were stopped outside Meerut by Police are now returning to Delhi. https://t.co/jGRSqQHuas — ANI UP (@ANINewsUP) December 24, 2019