జామా మసీదు వద్ద జాతీయగీతం ఆలాపన.. వీడియో వైరల్‌

న్యూఢిల్లీ : జవహర్‌లాల్‌ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ(జేఎన్‌యూ) ప్రొఫెసర్లు, విద్యార్థులకు సంఘీభావంగా నిన్న రాత్రి ఢిల్లీలో యువతీయువకులు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. వేలాది మంది యువతీయువకులతో లాల్‌ కాన్‌ నుంచి ప్రారంభమైన ఈ ర్యాలీ చవ్రీ బజార్‌ మీదుగా జామా మసీదు వరకు కొనసాగింది. ఈ భారీ ర్యాలీలో పౌరసత్వ సవరణ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ.. జేఎన్‌యూ విద్యార్థులకు సంఘీభావం తెలిపారు. సీఏఏకు వ్యతిరేకంగా బ్యానర్లు ప్రదర్శించారు.

ర్యాలీ ముగింపు సమయంలో జామా మసీదు వద్ద కొవ్వొత్తులు వెలిగించి జాతీయగీతాన్ని ఆలపించారు. జామా మసీదు వద్ద ఆలపించిన జాతీయ గీతం వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయింది. ఈ వీడియోను మహ్మద్‌ అష్రఫ్‌ అనే యువకుడు తన ట్విట్టర్‌ పేజీలో పోస్టు చేశారు. జాతీయ గీతాన్ని పాఠశాలలు, సినిమా థియేటర్లలో ఆలపించడం చూశాం. ఇప్పుడు జామా మసీదు వద్ద జాతీయ గీతం ఆలపించడం చూశాం అని క్యాప్షన్‌ ఇచ్చారు.



జనవరి 5వ తేదీన(ఆదివారం) సాయంత్రం.. జేఎన్‌యూలోకి ముసుగు ధరించి ప్రవేశించిన దుండగులు.. వర్సిటీ విద్యార్థులపై కర్రలు, రాడ్లు, రాళ్లతో దాడి చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ దాడుల్లో విద్యార్థులతో పాటు ప్రొఫెసర్లు గాయపడ్డారు. ఇక ఇవాళ ర్యాలీకి జేఎన్‌యూ విద్యార్థులు పిలుపునివ్వడంతో యూనివర్సిటీ గేటు వద్ద పోలీసులు భారీగా మోహరించారు.

"National Anthem" is just sung in school and theatres ! This is from Jama Masjid ..Take a breath...!#JamaMasjid #JamiaMilia pic.twitter.com/7LO1JWo37C — Mohammed Ashraf REJECT CAA (@Ashraf9630) January 9, 2020