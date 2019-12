జంతర్ మంతర్ వద్ద ‘సారే జహాసే అచ్ఛా’ గీతాలాపన..వీడియో



న్యూఢిల్లీ: పౌర‌స‌త్వ స‌వ‌ర‌ణ చ‌ట్టానికి వ్య‌తిరేకంగా ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ మైదానం వద్ద ఆందోళనకారులు నిరసన కొనసాగిస్తున్నారు. విద్యార్థులతోపాటు వివిధ రంగాలకు చెందిన వ్యక్తులు జంతర్ మంతర్ వద్దకు భారీ సంఖ్యలో చేరి..వివాదాస్పద సీఏఏకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. చేతుల్లో జాతీయజెండా పట్టుకుని సారే జహాసే అచ్ఛా..హిందుస్తాన్ హమారా..హమారా అంటూ దేశభక్తి గీతాన్ని ఆలపించారు.

#WATCH Delhi: Protesters sing 'Saare jahaan se achha, Hindustan humara' at Jantar Mantar. #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/oZNL9XgSTH — ANI (@ANI) December 19, 2019



మరోవైపు జామియా మిలియా ఇస్లామియా యూనివర్సిటీ గేటు సమీపంలోని దర్గా వద్ద ముస్లిం విద్యార్థులు, సోదరులు నమాజ్ నిర్వహించారు. నమాజ్ నిర్వహిస్తుండగా ఎలాంటి ఆందోళనలు జరుగకుండా చుట్టూ మానవహారంగా ఏర్పడ్డారు.

#WATCH Delhi: Students and other people of Muslim community offered Namaz outside the gates of Jamia Millia Islamia university. Members of other faiths formed a human chain around them. pic.twitter.com/FEPZOqI1MX — ANI (@ANI) December 19, 2019