మరికాసేపట్లో మోదీ, మమతా భేటీ!

కోల్‌కతా: ప్రధాని నరేంద్రమోదీ రెండు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా శనివారం పశ్చిమ బెంగాల్‌ రాజధాని కోల్‌కతా చేరుకున్నారు. కోల్‌కతాలోని రాజ్‌భవన్‌ వేదికగా ప్రధాని మోదీ, సీఎం మమతా బెనర్జీ భేటీకానున్నట్లు సెక్రటేరియట్‌ అధికారులు స్పష్టం చేశారు. షెడ్యూల్‌ ప్రకారం ఇవాళ సాయంత్రం వీరిద్దరూ గవర్నర్‌ జగదీప్‌ ధన్‌కర్‌ సమక్షంలో సమావేశం అవుతారని తెలిసింది. ఈ పర్యటనలో భాగంగా ఈనెల 12న జరగనున్న కోల్‌కతా పోర్ట్‌ ట్రస్ట్‌ 150వ వార్షికోత్సవంలో మోదీతో పాటు మమతా కూడా పాల్గొననున్నారు. కౌషల్‌ వికాస్‌ కేంద్రం, ప్రీతిలత ఛాత్రి ఆవాస్‌ను కూడా ప్రారంభించనున్నారు.

ఎయిర్‌పోర్టులో మోదీకి స్వాగతం పలికేందుకు ముఖ్యమంత్రి హోదాలో మమతా బెనర్జీ రాలేదు. గవర్నర్‌ ధన్‌కర్‌, కోల్‌కతా మేయర్‌, మంత్రి ఫర్హద్‌ హకీం, ఉన్నతాధికారులు స్వాగతం పలికారు. మోదీ రాక నేపథ్యంలో సిటీలో పౌరసత్వ సవరణ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా విద్యార్థి సంఘాలు నిరసన ర్యాలీలు నిర్వహించాయి. ఆందోళనలో అధికార తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అనుబంధ విద్యార్థి విభాగం, వామపక్షాల కార్యకర్తలు వేర్వేరుగా ఆందోళనలో పాల్గొన్నారు. ప్రధాని పర్యటన నేపథ్యంలో భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు.





PM @narendramodi landed in Kolkata.



He was received by West Bengal Governor Shri @jdhankhar1, Mayor of Kolkata and Minister Shri @FirhadHakim and other dignitaries at the airport. pic.twitter.com/SdNfc5Zgxq — PMO India (@PMOIndia) January 11, 2020