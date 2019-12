వాజపేయి జయంతి.. రాష్ట్రపతి, ప్రధాని నివాళి

న్యూఢిల్లీ : భారత మాజీ ప్రధాని అటల్‌ బీహారీ వాజపేయి 95వ జయంతి సందర్భంగా రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్‌ కోవింద్‌, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నివాళులర్పించారు. ఇవాళ ఉదయం రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్‌, ప్రధాని మోదీ, లోక్‌సభ స్పీకర్‌ ఓం బిర్లా, హోంశాఖ మంత్రి అమిత్‌ షా, రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌తో పాటు పలువురు కేంద్ర మంత్రులు.. ఢిల్లీలోని అటల్‌ సమాధి వద్దకు చేరుకుని అక్కడ పుష్పగుచ్ఛం ఉంచి నివాళులర్పించారు. 1924, డిసెంబర్‌ 25న జన్మించిన వాజపేయి 2018, ఆగస్టు 16న తుదిశ్వాస విడిచారు.

ఉత్తరప్రదేశ్‌ రాజధాని లక్నోలో ఏర్పాటు చేసిన వాజపేయి విగ్రహాన్ని ప్రధాని మోదీ ఇవాళ ఆవిష్కరించనున్నారు. 1991, 1996, 1998, 1999, 2004లో లక్నో నియోజకవర్గం నుంచి లోక్‌సభకు వాజపేయి ప్రాతినిధ్యం వహించారు. వాజపేయి విగ్రహా ఆవిష్కరణ నేపథ్యంలో లక్నోలో పోలీసులు పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ప్రధాని మోదీ ఎదుట పౌరసత్వ సవరణ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ఆందోళనకారులు నిరసన వ్యక్తం చేసే అవకాశం ఉంది. దీంతో మోదీ పర్యటనకు పోలీసులు భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు.

Delhi: President Ramnath Kovind,Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and Lok Sabha Speaker Om Birla at 'Sadaiv Atal' memorial to pay tribute to former PM Atal Bihari Vajpayee on his birth anniversary pic.twitter.com/k0hmcKBoup — ANI (@ANI) December 25, 2019



Delhi: PM Narendra Modi and President Ramnath Kovind pay tribute to former PM Atal Bihari Vajpayee on his birth anniversary pic.twitter.com/OkvWyzboHN — ANI (@ANI) December 25, 2019