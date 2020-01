శ్రీ సిద్ధిగంగ మ‌ఠానికి ప్ర‌ధాని మోదీ

హైద‌రాబాద్‌: ప్ర‌ధాని మోదీ ఇవాళ క‌ర్నాట‌క‌లో ప‌ర్య‌టించ‌నున్నారు. తుమ‌కూరులో ఉన్న శ్రీ సిద్ద‌గంగ మఠానికి ఆయ‌న వెళ్ల‌నున్నారు. అక్క‌డ సాధువు శివ‌కుమార్ స్వామీజీ స్మార‌క మ్యూజియం కోసం ప్ర‌ధాని మోదీ శంకుస్థాప‌న చేస్తారు. ఆశ్ర‌మంలో ప్రార్థ‌న‌లు చేసిన అనంత‌రం ఆయ‌న మొక్క‌ను నాట‌నున్నారు. క‌ర్నాట‌క సీఎం య‌డ్యూర‌ప్ప కూడా ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో పాల్గొంటారు. మ‌రో కార్య‌క్ర‌మంలో కిసాన్ స‌మ్మాన్ నిధి మూడ‌వ ఇన్‌స్టాల్మెంట్‌ను మోదీ రిలీజ్ చేయ‌నున్నారు. పీఎం కిసాన్ స్కీమ్ వ‌ల్ల సుమారు 6 కోట్ల మంది రైతులు లాభ‌ప‌డ‌నున్నారు. తుమ‌కూరులో ఉన్న రైతుల‌కు ఆయ‌న కృషి క‌ర్మ‌న్ అవార్డులు అంద‌జేస్తారు. కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డులు పంపిణీ చేస్తారు. తెలంగాణ‌లోని రైతు బంధు ప‌థ‌కం త‌ర‌హాలోనే.. కేంద్ర ప్ర‌భుత్వం కిసాన్ నిథిని ఏర్పాటు చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. పంట పెట్టుబ‌డి కోసం రైతుల‌కు ఏడాది 6వేలు ఇవ్వ‌నున్నారు. మూడు వాయిదాల్లో ఆ డ‌బ్బును ఇస్తారు. ఈ స్కీమ్ కింద 12 కోట్ల రైతుల‌కు 75వేల కోట్ల రూపాయాల‌ను రైతుల‌కు మూడేళ్ల‌లో ఇవ్వ‌నున్నారు. బెంగుళూర‌లో డీఆర్‌డీవో యంగ్ సైంటిస్టు ల్యాబ్‌ల‌ను కూడా మోదీ ఆవిష్క‌రించ‌నున్నారు. On 2nd and 3rd January 2020, PM @narendramodi will be participating in various programmes in Karnataka.

The first programme tomorrow will be a visit to the Sree Siddaganga Mutt in Tumakuru.

