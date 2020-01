సీఏఏ, ఎన్‌ఆర్సీ, ఎన్‌పీఆర్‌లను వెనక్కి తీసుకోండి: మమతా

కోల్‌కతా: రెండు రోజుల పర్యటన నిమిత్తం పశ్చిమ బెంగాల్‌ చేరుకున్న ప్రధాని నరేంద్రమోదీతో పశ్చిమ బెంగాల్‌ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ రాజ్‌భవన్‌ వేదికగా భేటీ అయ్యారు. పౌరసత్వ సవరణ చట్టం(సీఏఏ), జాతీయ పౌరపట్టిక(ఎన్‌ఆర్సీ), జాతీయ జనాభా జాబితా(ఎన్‌పీఆర్‌)లకు తాము వ్యతిరేకమని మోదీతో సమావేశంలో తాను స్పష్టం చేసినట్లు మమతా తెలిపారు. తక్షణమే సీఏఏ, ఎన్‌పీఆర్‌, ఎన్‌ఆర్సీలను ఉపసంహరించుకోవాలని కోరినట్లు దీదీ చెప్పారు. బెంగాల్‌ ప్రజలు ఎన్‌ఆర్సీ, సీఏఏలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆమోదించరని మోదీకి వివరించాను. వీటిని పునఃసమీక్షించాలని కోరాను. ఐతే తాను పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడానికి ఇక్కడికి వచ్చానని.. ఢిల్లీలో మరోసారి భేటీకావాలని మోదీ నన్ను ఆహ్వానించారని మమతా పేర్కొన్నారు. సీఏఏకు వ్యతిరేకంగా బెంగాల్‌లో నిరసనలు జరుగుతున్నప్పటికీ వీరిద్దరి భేటీ జరగడం గమనార్హం.

రెండు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా ఈనెల 12న జరగనున్న కోల్‌కతా పోర్ట్‌ ట్రస్ట్‌ 150వ వార్షికోత్సవంలో మోదీతో పాటు మమతా కూడా పాల్గొననున్నారు. కౌషల్‌ వికాస్‌ కేంద్రం, ప్రీతిలత ఛాత్రి ఆవాస్‌ను కూడా ప్రారంభించనున్నారు. అంతకుముందు గవర్నర్‌ ధన్‌కర్‌, కోల్‌కతా మేయర్‌, మంత్రి ఫర్హద్‌ హకీం, ఉన్నతాధికారులు మోదీకి స్వాగతం పలికారు. మోదీ రాక నేపథ్యంలో సిటీలో పౌరసత్వ సవరణ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా విద్యార్థి సంఘాలు నిరసన ర్యాలీలు నిర్వహించాయి.



#WATCH: PM Narendra Modi meets West Bengal CM Mamata Banerjee in Kolkata. The Prime Minister is in Kolkata to take part in 150th anniversary celebrations of the Kolkata Port Trust. pic.twitter.com/6r6ghcLlSu — ANI (@ANI) January 11, 2020