పాక్ గురుద్వారాలో న‌గ‌ర కీర్త‌న ర‌ద్దు ..

హైద‌రాబాద్‌: పాకిస్థాన్‌లో ఉన్న గురుద్వారా నంకానా సాహిబ్‌పై ముస్లింలు రాళ్లు రువ్విన ఘ‌ట‌న విదిత‌మే. అయితే ఆ ఘ‌ట‌న నేప‌థ్యంలో ప్ర‌స్తుతం అక్క‌డ ఉద్రిక్త వాతావ‌ర‌ణం నెల‌కొన్న‌ది. దీంతో న‌గ‌ర కీర్త‌న రద్దు చేసిన‌ట్లు తెలుస్తోంది. ఉద్రిక్త‌త నేప‌థ్యంలో న‌గ‌ర కీర్త‌న నిర్వ‌హించ‌రాదు అని పాక్ ఆదేశించిన‌ట్లు వార్త‌లు వ‌స్తున్నాయి. జగ్జీత్‌ కౌర్‌ అనే యువతికి బలవంతంగా మత మార్పిడి చేయించి మహ్మద్‌ హసన్‌తో పెండ్లి చేశారని ఆమె కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.దీంతో ఆగ్రహించిన ముస్లింలు శుక్రవారం ప్రార్ధనలు ముగిసిన తర్వాత గురుద్వారా వద్దకు చేరుకుని రాళ్లు రువ్వారు. ఈ ఘటనను భారత్‌ విదేశాంగశాఖ తీవ్రంగా ఖండించింది. సిక్కు సామాజిక వర్గం సంక్షేమం భద్రతకు తక్షణం చర్యలు తీసుకోవాలని పాక్‌ను కోరింది.

The attack on Nankana Sahab is reprehensible & must be condemned unequivocally .

Bigotry is a dangerous, age old poison that knows no borders.



Love + Mutual Respect + Understanding is its only known antidote.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 4, 2020 కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ.. గురుద్వారా దాడిని ఖండించారు. ఇది ప్ర‌మాద‌క‌ర‌మైంద‌న్నారు. ఇది కాల‌కూట విష‌మ‌ని, దీనికి హ‌ద్దులు లేవ‌న్నారు. మ‌రో వైపు దాడిని ఖండిస్తూ ఢిల్లీలో సిక్కులు ధ‌ర్నా చేప‌ట్టారు. అకాలీద‌ళ్‌, గురుద్వారా వ‌ర్గీయులు భారీ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న నిర్వ‌హించారు. కాంగ్రెస్ సీనియ‌ర్ నేత గులాం న‌బీ ఆజాద్ కూడా దాడిని ఖండించారు.