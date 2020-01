కొత్త చ‌రిత్ర‌.. విక్ర‌మాదిత్య‌పై స్వ‌దేశీ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ స‌క్సెస్‌ఫుల్ ల్యాండింగ్‌

హైద‌రాబాద్‌: భార‌త నౌకాద‌ళ చ‌రిత్ర‌లో ఇవాళ కొత్త అధ్యాయం మొద‌లైంది. యుద్ధ నౌక ఐఎన్ఎస్ విక్ర‌మాదిత్యపై.. నావెల్ లైట్ కంబాట్ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌ను విజ‌య‌వంతంగా ల్యాండ్ చేశారు. ఎల్‌సీఏను డీఆర్‌డీవో త‌యారు చేసింది. స్వ‌దేశీ ప‌రిజ్ఞానంతో త‌యారైన యుద్ద విమానాన్ని.. విక్ర‌మాదిత్య‌పై దించ‌డం ఇదే తొలిసారి. ఈ ఫైట‌ర్ విమానాన్ని డెవ‌ల‌ప్ చేసేందుకు ఏరోనాటిక‌ల్ డెవ‌ల‌ప్‌మెంట్ ఏజెన్సీ తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్న‌ది. గోవాలోని షోర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఫెసిలిటీ సెంట‌ర్‌లో ఈ ప‌రీక్ష కొన‌సాగింది. విక్ర‌మాదిత్య‌పై ల్యాండ్ అయ్యేందుకు పైల‌ట్లు కొన్ని వంద గంట‌ల పాటు ట్రైనింగ్ చేశారు.

Extremely happy to learn of the maiden landing of DRDO developed LCA Navy on INS Vikramaditya.

This successful landing is a great event in the history of Indian Fighter aircraft development programme.



Congratulations to Team @DRDO_India & @indiannavy for this achievement.

After completing extensive trials on the Shore Based Test Facility, DRDO, ADA developed LCA Navy did an arrested landing on INS Vikramaditya succesfully today 11 jan 2020 at 10:02 hours. Commodore Jaideep Maolankar did the maiden landing. — DRDO (@DRDO_India) January 11, 2020

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) January 11, 2020 అరెస్టెడ్ ల్యాండింగ్ స‌క్సెస్ కావ‌డంతో భార‌త నౌకాద‌ళంలో ఆనందోత్స‌హాలు వెల్లువెత్తాయి. ఈ మైలురాయితో భార‌త నౌకాద‌ళానికి కావాల్సిన‌ ట్విన్ ఇంజిన్ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌ను డెవ‌ల‌ప్ చేసే దిశ‌గా అడుగులు వేస్తామ‌ని ఇండియ‌న్ నేవీ ప్ర‌తినిధి త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో తెలిపారు. లైట్ కంబాట్ విమానానికి క‌మాండ‌ర్ జైదీప్ మాలంక‌ర్ పైల‌ట్‌గా చేశారు. భార‌త యుద్ధ విమాన అభివృద్ధి ప్ర‌క్రియ‌కు ఇదో గొప్ప సంద‌ర్భ‌మ‌ని ర‌క్ష‌ణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.